Asteroid soll Sonntag relativ nah an der Erde vorbeifliegen

Dieses Diagramm zeigt die langgestreckte und geneigte Bahn von „2001 FO32“, während er sich um die Sonne bewegt (weiße Ellipse).

NASA/JPL-Caltech/dpa

New York/Paris. Freude für Hobbyastronomen: Der Himmelskörper „2001 F032“ kommt der Erde am Wochenende ungewöhnlich nahe. Auf „Risikokurs“ ist er mit einem Abstand von zwei Millionen Kilometern allerdings nicht.

Der wohl größte Asteroid, der der Erde nach Einschätzung von Wissenschaftlern in diesem Jahr nahe kommen wird, soll am Sonntag (21. März) an unserem Planeten vorbeifliegen. Der Himmelskörper mit dem Namen „2001 FO32“ und einem Durchmesser v