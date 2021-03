WWF zählt in Mongolei fast 1000 Schneeleoparden

Ein Schneeleopard liegt im Magdeburger Zoo im Freigehege.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Ulan Bator. Gute Nachrichten aus dem Reich des Schneeleoparden: In der Mongolei leben hunderte der seltenen Großkatzen, obwohl ihr Lebensraum schrumpft und der Klimawandel ihnen zusetzt.

Laut der Tierschutzorganisation WWF leben in der Mongolei rund 1000 Schneeleoparden. Die landesweit erste Erhebung habe eine Zahl von 953 erwachsenen Tieren ergeben, teilte der WWF am Mittwoch mit.„Die Schneeleoparden haben sich in der Mong