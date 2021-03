Lockerungen in der aktuellen Corona-Situation könnten das exponentielle Wachstum noch befeuern, warnt Epidemiologe Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut.

dpa/Daniel Karmann

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut sieht bereits ein exponentielles Wachstum.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt im Lockdown weiter an. Physiker Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut warnt am Dienstag im "ARD"-Morgenmagazin vor einem exponentiellem Wachstum der Corona-Fallzahlen in Deutschland