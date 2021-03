Was passiert mit Impfterminen und was müssen bereits Geimpfte beachten?

Die Bundesregierung setzt Impfungen mit Astrazeneca vorsorglich aus.

imago images/Christian Ohde

Berlin . Impfungen mit Astrazeneca werden vorerst ausgesetzt. Was bedeutet das? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Entscheidung platzte mitten hinein in einen laufenden Impftag. Das war auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) klar, wie er am Montag in Berlin sagte. Deutschland setzt jetzt wie schon einige andere europäische Länder den Corona