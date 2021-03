Der Eichener See entsteht, wenn aufgrund von starken Regenfällen oder Schneeschmelze der Grundwasserspiegel so weit ansteigt, dass Wasser an die Oberfläche tritt.

Philipp von Ditfurth/dpa

Schopfheim. Plötzlich ist da Wasser statt einer Wiese: Der Eichener See in Baden-Württemberg tritt nur selten zutage. Trotzdem tummeln sich in diesem Frühjahr seltene Urzeitkrebse in seinem Wasser. Wo kommen die Tiere her?

Ein kleiner Salto hier, eine Pirouette da - und dazu ein ständiges Strudeln der filigranen Beinchen: In diesem Wasserglas ist einiges los. Darin tummeln sich seltene „Feenkrebse“, eine schätzungsweise 400 Millionen Jahre alte Urzeitkrebs-Ar