Britische Corona-Mutante dominiert in Deutschland – und sie ist tödlicher

Die britische Corona-Mutation ist mittlerweile die vorherrschende Virus-Variante in Deutschland.

imago images/Christian Ohde

London. Neue Erkenntnisse britischer Forscher geben Anlass zu große Sorge: Die Corona-Mutation B.1.1.7 ist deutlich tödlicherals das ursprüngliche Virus. Mittlerweile ist die Variante auch in Deutschland vorherrschend.

Die hochansteckende Corona-Mutante aus Großbritannien ist laut einer britischen Studie tödlicher als das ursprüngliche Virus. Das haben Forscher von der Universität Exeter in Großbritannien herausgefunden. Das Risiko, an den Folgen einer In