Neue Corona-Variante B.1.525: Was wir über sie wissen – und was nicht

Das Coronavirus Sars-CoV-2 ist weniger mutationsfreudig als zunächst erwartet.

Sascha Steinach/imago images

Berlin. Das Coronavirus mutiert immer weiter. Insbesondere über die neuen Varianten ist noch sehr wenig bekannt.

Schon seit Monaten dominieren sie die Debatte um Lockerungen in Deutschland und auch weltweit: Die Corona-Mutationen. Nun ist eine neue Variante auch in Deutschland nachgewiesen worden. Das Unternehmen Centogene, das am Berliner Flughafen B