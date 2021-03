Eine Stechmücke der Art Culex pipiens Komplex ist an der Decke eines alten Eiskellers zu sehen.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Müncheberg. Stechmücken werden nach Forscherangaben immer gefährlicher. Nicht nur die eingewanderten exotischen Arten können Krankheitserreger übertragen.

Auch wenn aktuell das kalte Märzwetter Stechmücken in die Winterquartiere auf Dachböden oder in Keller zurückgetrieben hat, sind sie in diesem Jahr bereits ausgeschwärmt.Das bestätigt Doreen Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarland