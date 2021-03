Eine Folge des Klimawandels: Die Häufigkeit an Wetterextremen wie Dürren nimmt zu.

Bonn. In kaum einem Land sanken die Treibhausgasemissionen in den letzten Jahren. Besserung ist nicht in Sicht. "Im Moment ist es so, als würden wir blind in ein Minenfeld laufen", sagte die Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats in Bonn, Patricia Espinsosa.

Die aktualisierten Klimapläne der Vertragsstaaten des Pariser Abkommens bleiben bisher weit hinter den Erwartungen zurück. Obwohl die Frist für die Aktualisierung am 31. Dezember abgelaufen ist, haben viele Länder noch nichts vorgelegt. Und