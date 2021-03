Eine Hebamme tastet den Bauch einer schwangeren Frau ab.

Caroline Seidel/dpa

Stuttgart/Hürth. Mütter, die bei ihrem Ungeborenen eine Trisomie ausschließen wollen, können einen Bluttest machen lassen. Der soll künftig zum Teil von den Kassen bezahlt werden. Weniger Kosten für werdende Eltern - was könnte daran problematisch sein? Vieles, sagen Ärzte und Kirchen.

Kaum halten werdende Eltern den positiven Schwangerschaftstest in der Hand, beginnt für viele schon das Bangen: Ist mit dem Ungeborenen auch alles in Ordnung?Künftig sollen Bluttests, die Antworten auf diese Frage versprechen, in bestimmten