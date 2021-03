Unter den Neuinfektionen sind zunehmend Fälle mit der Coronavirus-Variante, sagt Experte Drosten.

dpa/Michael Kappeler

Berlin. Charité-Virologe Christian Drosten hält es für unausweichlich, dass sich die ansteckenderer Variante weiter ausbreitet.

Der Virologe Christian Drosten schätzt den Anteil der in Großbritannien entdeckten Corona-Variante B.1.1.7 an den Infektionen in Deutschland inzwischen auf ungefähr die Hälfte. Der Anteil dieser ansteckenderen Mutante werde weiter steigen,