Mit der Auswahl des richtigen Saatguts startet der Gemüseanbau schon im März.

Julia Kuhlmann

Osnabrück. So mancher Gärtner kann den Start in die neue Gemüsesaison im Beet oder Hochbeet kaum noch abwarte. Für Tomaten ist es draußen noch zu früh, aber eine ganze Reihe an Gemüse lässt sich jetzt schon aussäehn.

Gemüsegärtner können es erfahrungsgemäß im neuen Jahr kaum abwarten, mit den Aussaaten für die neue Saison anzufangen. Wer nicht über ein Gewächshaus verfügt oder im Haus Gemüse und Salate vorziehen möchte, wird in seinem Drang im zeitigen