Warum spielen Otter mit Steinen? Projekt in Tübingen

Kurzkrallenotter mit einem Stein. Die allermeisten Otterarten spielen Wissenschaftlern zufolge gerne mit Steinen.

Carol Bennetto/-/dpa

Tübingen. Otter lieben Steine. Sie rollen und stapeln sie, jonglieren mit ihnen. Ein Forschungsprojekt in Tübingen zeigt, dass es dieses Verhalten bei Otterarten in freier Wildbahn und in Gefangenschaft gibt.

Otter spielen Wissenschaftlern zufolge gerne mit Steinen. 10 von 13 Otterarten weltweit seien dabei beobachtet worden, wie sie Steine spielerisch etwa zum Jonglieren oder Rollen verwenden, berichtet ein Forscherteam der Universität Tübingen