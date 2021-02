Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta?

Gestreifte Zahnpasta wird auf zwei verschiedene Arten hergestellt.

imago images/YAY Images

Osnabrück. Zahnpasta gibt es in vielen Farben - und mit Streifen. Wie die in die Tube kommen, erklären wir in der "Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen.

Damit Zahnpasta nicht einfarbig bleiben muss, gibt es zwei Methoden: Bei der einen sind die Streifen von Beginn an vorhanden. Für die andere ist eine geschickte Konstruktion der Zahnpasta-Tuben nötig. Vorweg: Die Streifen sind aus rein