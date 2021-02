Per Heli in den Regenwald: Zehn Orang-Utans ausgewildert

Orang-Utan-Männchen Strada verlässt seine Box.

-/BOS Foundation /dpa

Jakarta. Das Leben in der Wildnis mussten sie in einer Waldschule erst lernen. Doch nun war der große Moment gekommen: In entlegenen Wäldern Indonesiens sind gleich mehrere Orang-Utans in die Freiheit entlassen worden.

Ein Jahr herrschte auch im indonesischen Regenwald Corona-bedingte Zwangspause - jetzt konnten zehn Orang-Utans endlich in die lang ersehnte Freiheit entlassen werden.Um die Auswilderungsgebiete möglichst schnell und ohne weitere Ansteckung