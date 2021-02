Zu Corona-Zeiten noch unangenehmer: Eine Pollenallergie äußert sich oftmals durch eine juckende Nase.

Friso Gentsch/dpa

Hamburg. Am Wochenende erwarten uns bis zu 20 Grad. Während sich viele über die frühlingshaften Temperaturen freuen, beginnt für Allergiker die Leidenszeit.

Der Frühling klopft an die Tür: Am Wochenende steigen die Temperaturen vielerorts über 15 Grad und uns erwarten viele Sonnenstunden. Beim Start in die neue Woche kann örtlich sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Über die schönen Aussich