Süß und auffällig - auch für Donuts werben Influencer auf Instagram & Co gern.

Screenshot: Foodwatch

Berlin. Ob McDonald's, Coca-Cola, Haribo oder Coppenrath & Wiese: Sie setzten gezielt auf Social-Media-Stars, um bei Kindern zuckrige Getränke, Süßigkeiten und fettige Snacks zu vermarkten - auf Kosten der Kindergesundheit, kritisiert Foodwatch.

Die junge Youtuberin Viktoria verkündet lauthals im Tonfall einer besten Freundin eine Überraschung für „ihre beste Freundin“. Sie blickt so aufgeregt in die Kamera ihres Smartphone als sei es ihr Geburtstag und alle Follower eingeladen, an