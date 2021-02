Die Illustration zeigt den Nasa-Rover „Perseverance“ bei der Landung auf dem Mars.

NASA/dpa

Berlin. Weit über 50 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist am Donnerstag eine spektakuläre Aktion geplant. Interessierte können sich die Landung auf dem Mars auch vom Sofa aus anschauen.

Nach monatelangem Flug soll am Donnerstag gegen 21.50 Uhr (MEZ) der Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Roten Planeten landen. Dies werde per YouTube-Livestream unter https://youtu.be/ubI4Y_-bHyk begleitet, teilten die Stiftung Planetarium Be