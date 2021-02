Wenn das Wasser nicht läuft, ist unter der Dusche ausreichend Platz.

imago images/Design Pics

Osnabrück. Wenn der Platz unter der Dusche immer weiter schrumpft, schmiegt sich der Duschvorhang an. Warum das so ist, erklären wir in der heutigen "Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen.

Eigentlich ist die Dusche groß genug. Doch sobald das Wasser von oben herab prasselt, nähert sich der Duschvorhang von allein. Das liegt daran, dass wir vereinfacht gesagt im Auge eines kleinen Wirbelsturms stehen. Das fand Professor David