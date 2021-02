Medizinische Mund-Nasenschutzmasken mit Ohrschlaufen (Typ IRR)

David Ebener

Washington. Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt, zur Corona-Prävention zwei Masken zu kombinieren. Das erhöhe die Schutzwirkung.

Das US-amerikanische Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfiehlt in der Corona-Pandemie die Kombination von gleich zwei Atemmasken. Tests der Gesundheitsbehörde hätten ergeben: Die Wirkung von Atemschutzmasken erhöh