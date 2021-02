Warum dauert es an der eigenen Supermarktkasse oft länger?

Zeit für eine Entscheidung: An welcher Supermarktkasse geht es wohl am schnellsten? (Symbolfoto)

photonews.at/Georges Schneider/imago images

Osnabrück. Warum wir so oft in der falschen Warteschlange stehen, erklären wir in dieser "Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen.

Die eigene Warteschlange ist immer die langsamste - zumindest gefühlt. Kunden stellen sich gerne in die kürzere Reihe. Warum sie dort nicht automatisch weniger warten, lässt sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung erklären.Die Menge des Einkau