Nicht alles ist schlecht während Corona: Viele Krankheiten treten während der Pandemie deutlich seltener auf, als in den Jahren zuvor.

imago images/Ikon Images

Berlin. Lockdown, Mundschutz und Kontaktreduzierung helfen nicht nur gegen das Coronavirus. Viele Krankheiten sind während der Corona-Pandemie nahezu verschwunden.

Corona-Lockdown und kein Ende in Sicht. Über ein Jahr lang dauert die Pandemie nun schon an. Doch geschlossene Geschäfte, Mundschutz und Kontaktreduzierung sind derzeit die effektivsten Maßnahmen, um das Virus und dessen Mutationen in den G