Arbeit am Küchentisch: Vater mit Tochter im Homeoffice.

Osnabrück. Homeoffice, wo immer es möglich ist: So lautet die neue Corona-Regel. Damit sollen die Infektionszahlen weiter gesenkt werden. Was aber der Gesundheit von Arbeitnehmern dienen soll, kann ihr gleichzeitig auch schaden. So warnen DGB und Betriebsärzte eindringlich vor einem weiteren Anstieg von Skelett-und Muskelerkrankungen in der Arbeitnehmerschaft.

„Wenn Beschäftigte monatelang am wackeligen Küchentisch ihre Arbeit erledigten, ist das aus ergonomischer Sicht katastrophal“, sagt DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel im Gespräch mit unserer Redaktion. Es sei nicht auszuschließen, dass es in d