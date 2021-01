Studie enthüllt: In diesen Ländern sind die Menschen am häufigsten stark betrunken

Das Betrinken ist in der Befragung so definiert: Es wurde so viel getrunken, dass physische und mentale Fähigkeiten massiv beeinträchtigt waren.

imago images/U. J. Alexander

London. Mit 33,8 Mal in einem Jahr lagen die Erstplatzierten im Durchschnitt weit vor den Deutschen. Das geht aus dem am Montag in London veröffentlichten Global Drug Survey hervor.

Engländer und Schotten haben sich 2019 nach einer Studie im internationalen Vergleich am häufigsten schwer betrunken. Mit 33,8 Mal in einem Jahr lagen die Schotten im Durchschnitt noch leicht vor den Engländern (33,7), wie aus der am Montag