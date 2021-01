"Wir haben es mit unserem Verhalten selbst in der Hand", sagt der Infektiologe zu einer möglichen vierten und fünften Corona-Welle.

dpa/Tom Weller

München. Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner hält in der Corona-Pandemie nicht nur eine dritte Welle für möglich. In seiner Klinik in waren vor einem Jahr die bundesweit ersten Corona-Patienten behandelt worden.

Der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner hält in der Corona-Pandemie nicht nur eine dritte, sondern auch eine vierte und fünfte Welle für möglich. Womöglich würden diese aber flacher als die erste und zweite Welle verlaufen. Früh mit