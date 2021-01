In der Corona-Krise sind viele Pakete unterwegs. Foto: Tom Weller/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++

Tom Weller/dpa

Hamburg. Ein Mausklick am Morgen und ein Paketboten-Klingeln am Abend? So stellte man sich das beim "Same Day Delivery" vor, also dem Zustellservice der Logistiker. Vor ein paar Jahren noch lautstark beworben, hat sich dieser Service als Rohrkrepierer erwiesen.

Nachdem die großen deutschen Paketdienstleister ihre taggleichen Lieferungen ("Same Day Delivery") mangels Nachfrage wieder eingestellt haben, investiert die Branche in andere Bereiche. "Statt eine kostenintensive Belieferung am Bestelltag