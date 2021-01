Kein Erfolg für taggleiche Lieferung: Service mit Haken im Warenkorb

Tom Weller/dpa

Osnabrück. Die taggleichen Lieferung ("Same Day Delivery") war bei den großen deutschen Paketdiensten kein Erfolg. Die Branche investiert in andere Bereiche. Eine bessere und klare Kommunikation mit dem Kunden sollte dabei im Vordergrund stehen. Ein Kommentar.

Ein Mausklick am Morgen am Bildschirm und am Abend ist das neue Smartphone oder der Pullover im Haus. Doch von diesem Angebot, noch am gleichen Tag zu liefern, haben sich die großen Paketdienste zu viel versprochen und verabschiedet. Der