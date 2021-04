Viele Camper können autark stehen – dürfen sie auch über Ostern genutzt werden?

imago images/Kickner

Hamburg. Campingplätze haben zwar geschlossen – viele Wohnmobile können aber auch autark stehen. Dürfen sie trotz der aktuellen Corona-Beschränkungen also über Ostern zum Reisen bewegt werden? Ein Überblick.

Angesichts steigender Infektionszahlen wird weiter von touristischen Reisen im In- und Ausland abgeraten. Auch Hotels und Ferienwohnungen bleiben an Ostern in allen Bundesländern für Touristen geschlossen. Was ist aber mit dem Wohnmobil?&nb