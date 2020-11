Viele Menschen fühlen sich während des zweiten Teil-Lockdowns antriebslos. Was dagegen hilft, erklärt eine Psychotherapeutin im Podcast Coronaland

Foto: Oliver Berg, Grafik: NOZ

Hamburg. Sechs Monate Corona-Pandemie: Was macht das mit unserer Psyche – und was hilft gegen trübe Stimmung? Das erklärt Psychotherapeutin Johanna Thünker in dieser Folge des Podcasts "Coronaland".