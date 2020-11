Kopenhagen. Dänemark schließt seine Grenzen und verhängt ein Einreiseverbot für deutsche Urlauber. Was Sie jetzt wissen müssen.

Viele Norddeutsche planen in diesem Jahr noch einen Dänemark-Urlaub. Nun sind die Grenzen jedoch dicht. Ein Überblick, was Reisende beachten sollten.



1. Einreise nur noch unter Bedingungen erlaubt

Das dänische Außenministerium hat Deutschland zum Quarantäneland erklärt. Demnach dürfen viele Urlauber seit dem 24. Oktober nicht mehr einreisen. Für Schleswig-Holsteiner galt zunächst eine Ausnahmegenehmigung, sie wurde am 29. Oktober gekippt. Auch Schleswig-Holsteiner können ab November nur noch unter Bedingungen einreisen.

Verlangt wird ein anerkennungswürdiger Grund für eine Einreise, wie eine Arbeit, eine Geschäftsreise oder ein Besuch beim Partner oder nahen Verwandten. Ein Urlaubsaufenthalt gilt nicht als triftiger Grund. Besitzt man ein eigenes Sommerhaus in Dänemark, darf man dieses jedoch besuchen. Urlauber aus Deutschland, die sich momentan in Dänemark befinden, können ihren geplanten Aufenthalt fortsetzen.

Ohne triftigen Grund einreisen, das ist nur Schleswig-Holsteinern erlaubt: Sie können alternativ einen negativen Corona-Test vorlegen, weil ihr Land als dänische Nachbarregion eine Sonderbehandlung erfährt. Der Corona-Test darf allerdings nicht älter als 72 Stunden sein.

Mehr zu Urlaub in Dänemark: Wegen der Corona-Pandemie gelten komplizierte Regelungen

2. Liegt ihr Urlaubsziel im dänischen Risikogebiet?

Auf Dänemark-Urlauber können noch weitere Einschränkungen zu kommen: Das deutsche Auswärtige Amt warnt derzeit vor touristischen Reisen in die Region Hovedstaden, einschließlich der Hauptstadt Kopenhagen, und ab 1. November auch vor Reisen in die Region Nordjylland.

Anzeige Anzeige

Für eine Reisewarnung orientiert sich das Auswärtige Amt am Wert der Regionen, nicht an einzelnen Kommunen. Sie lagen Anfang Oktober bis auf Hovedstaden unter dem Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Ende Oktober liegt auch Nordjylland deutlich darüber, sodass die Reisewarnung um die Region erweitert wurde. Das Statens Serum Institut gibt die Werte mit Blick auf die vergangenen 14 Tage an. Demnach gab es zuletzt in Dänemark insgesamt 73,7 neue Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner.



Aus den dänischen Regionen wurden folgende Werte gemeldet (Stand 30. Oktober):

Region Dänemarks Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner der vergangenen zwei Wochen Hovedstaden 103,4 Seeland 45,9 Syddanmark 53,4 Mitteljütland 65,3 Nordjütland 81,6

3. Welche Regeln gelten für Urlauber in Dänemark?

Menschen ab zwölf Jahren müssen im öffentlichen Raum einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Restaurants, Cafés und Kneipen müssen um 22 Uhr schließen, Diskotheken bleiben komplett geschlossen. Zu Fremden muss stets ein Abstand von mindestens einem Meter gehalten werden. Versammlungen mit mehr als zehn Personen sind verboten. Kioske und Supermärkte dürfen nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen. Die Polizei kann den Zugang zu hochfrequentierten Orten sperren. Die Maskenpflicht wurde bereits bis 2. Januar 2021 verlängert. Die übrigen Regeln gelten noch mindestens bis Ende Oktober.

imago images/Dean Pictures/Francis Joseph Dean

4. Welche Quarantäne-Regeln gelten nach einer Dänemark-Reise ?

Urlauber, die aus dem dänischen Risikogebiet zurück nach Deutschland kommen, müssen dies der zuständigen Gesundheitsbehörde melden, verpflichtend einen kostenlosen Corona-Test machen und sich daheim isolieren. Wie lange ist je nach Bundesland verschieden geregelt.

Schleswig-Holstein: Um die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne zu verkürzen, müssen Einreisende aus Risikogebieten dem Gesundheitsamt zwei negative Corona-Tests vorlegen. Dabei gilt: Zwischen der Entnahme des Probenmaterials für die erste und zweite Testung müssen mindestens fünf Tage liegen. Macht jemand einen Test vor der Einreise, dürfen zwischen Testergebnis und Einreise in Schleswig-Holstein nicht mehr als 48 Stunden verstreichen. Zudem darf das Probenmaterial für mindestens eine der beiden Testungen frühestens fünf Tage nach der Einreise in Schleswig-Holstein entnommen worden sein. Bis zum Vorliegen der beiden negativen Testergebnisse gilt die Quarantänepflicht.

Mecklenburg-Vorpommern: Die Corona-Landesverordnung besagt, dass Touristen aus Risikogebieten nur dann einreisen dürfen, "wenn ein ärztliches Zeugnis vorhanden ist, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 vorliegen". Dieses Attest darf nicht älter als 48 Stunden sein. Dennoch besteht die Verpflichtung, sich unverzüglich für 14 Tage häuslich abzusondern. Die Quarantäne kann durch das zuständige Gesundheitsamt verkürzt werden, wenn eine weitere PCR-Testung nach 5 bis 7 Tagen ebenfalls negativ ausfällt.

Niedersachsen: Wer länger als 48 Stunden in einem Risikogebiet war und zurückkehrt, muss für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Die Quarantäne darf beendet werden, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt wird, für den frühestens 48 Stunden vor der Einreise ein Abstrich entnommen wurde. Treten nach der Reiserückkehr Krankheitssymptome auf, muss man umgehend das örtliche Gesundheitsamt informieren und sich isolieren.

5. Dänemark-Reise absagen – wann fallen Stornogebühren an?

Liegt das Urlaubsziel in einem Risikogebiet, für das es eine Reisewarnung gibt, oder schließt das Urlaubsland seine Grenze, können Pauschalurlauber ihre Buchung kostenlos stornieren. Wer eine Individualreise gebucht hat, also beispielsweise mit dem eigenen Auto anreist und ein Ferienhaus gemietet hat, hat wegen einer Reisewarnung oder wie jetzt bei Einreisesperre womöglich kein Recht auf eine kostenlose Erstattung der Reisekosten. Hier kommt es auf die jeweiligen Stornobedingungen des Vertrages an.

Die Europäische Verbraucherzentrale empfiehlt, sich schon vor der Buchung über Stornomöglichkeiten in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen schlau zu machen. "Insbesondere bei Unterkünften können die Stornokosten ansonsten sehr hoch ausfallen, teilweise 80 Prozent bis 100 Prozent, wenn der Gast kurzfristig absagt", warnen die Verbraucherschützer. Wird die Reise hingegen vom Betreiber gestrichen – zum Beispiel vom Ferienhaus-Vermieter – sind die Chancen auf eine Erstattung hoch.

Mehr zum Thema

Wie kann ich mich absichern? Manche Anbieter bieten mittlerweile kurzfristige Stornierungsoptionen an, die für wenige Euro hinzugebucht werden können. Eine Reiserücktrittsversicherung greift dagegen nicht bei einer Reisewarnung oder bei Angst vor der Reise. Sie erlässt dem Versicherten die Kosten, wenn er spontan krank oder arbeitslos wird.

Kann ich den Urlaub absagen, weil ich nach der Rückkehr für mindestens fünf Tage in häusliche Quarantäne muss? Das dürfte nur in Einzelfällen möglich sein, vermutet die Hamburger Verbraucherzentrale. Viele Ferienhausanbieter bieten in solchen Fällen keine Erstattung an. Eine Reisewarnung sei kein Reiseverbot, argumentieren sie. Zudem kommt es auf die Rechtslage im Urlaubsland an. Dürfen Hotelzimmer und Ferienhäuser weiterhin angeboten werden, tragen die Kunden das alleinige Risiko, ob sie anreisen und wieder zurückreisen können.

(mit dpa)