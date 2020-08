Bericht: Contergan an kranken Kindern getestet

Contergan als Ausstellungsstück

Trier. Contergan steht für einen der größten Skandale in der Arzneimittel-Industrie. Erst jetzt wird bekannt, dass in einer Caritas-Heilanstalt das Schlafmittel an Hunterten kranken Kindern getestet wurde.