Ausgestorben geglaubter Nachtfalter in Bayern wiederentdeckt

Helle Pfeifengras-Grasbüscheleule (Pabulatrix pabulatricula).

Julian Bittermann/Universität Würzburg/dpa

Würzburg. In einem Eichenwald in Unterfranken haben Wissenschaftler einen als in Mitteleuropa ausgestorben geltenden Nachtfalter entdeckt.