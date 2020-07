US-Impfstoffkandidat wird an 30.000 Menschen getestet

Eine Versuchsperson erhält in Seattle eine Spritze mit einem potenziellen Corona-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna.

Ted S. Warren/AP/dpa

New York. Erste Tests sehen vielversprechend aus - nun will das Unternehmen Moderna einen möglichen Impfstoff an deutlich mehr Probanden testen. Die zuständige US-Behörde hat grünes Licht gegeben.