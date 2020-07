Komet Neowise am Nachthimmel über dem US-Bundesstaat Kansas.

Travis Heying/The Wichita Eagle/AP/dpa

Heidelberg. Seit Tagen ist der Komet Neowise am Himmel sichtbar, erst am Morgen und nun am späten Abend. In dieser Woche kommt er der Erde am nächsten. Wer ihn sehen will, muss nach Norden schauen und auf gutes Wetter hoffen.