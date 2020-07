Eine Fahrradschloss reicht oft nicht aus: Eine Versicherung kann helfen, einen möglichen Diebstahl finanziell abzusichern.

Martin Gerten/dpa

Schondorf. An die 300.000 Fahrräder werden pro Jahr in Deutschland als gestohlen gemeldet. Ärgerlich, wenn das eigene teure Fahrrad dabei ist. Hausratpolicen und spezielle Fahrradversicherungen bieten Lösungen an.