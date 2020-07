Können Krokodile wirklich weinen?

imago/robertharding

Osnabrück. Die meisten Wissenschaftler vertreten die These, dass einzig und allein der Mensch zu emotionalem Weinen in der Lage ist. Doch woher kommt dann der Spruch „Krokodilstränen weinen“? Das klären wir heute in unserer "Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen.