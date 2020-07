Ein Delfin jagt anhand einer Muschel. Beute jagen mit Muscheln und Schneckengehäusen - dass Delfine diese Jagdtechnik nicht nur von ihren Müttern, sondern auch von anderen Artgenossen erlernen, zeigt einer Studie zufolge, dass ihr kulturelles Verhalten dem von Menschenaffen ähnlicher ist als bisher angenommen.

Sonja Wild/Dolphin Innovation Project/dpa

Osnabrück. Beim Fischfang greifen Delfine an Australiens Westküste tief in die Trickkiste: Sie scheuchen ihre Beute in die leeren Gehäuse von Riesenschnecken und befördern diese mit ihrem Schnabel an die Wasseroberfläche. „Das in der Falle sitzende Essen schütten sie dann wie die letzten Chips ganz unten in der Packung in ihren Mund“, schildert die Biologin Sonja Wild die außergewöhnliche Technik.