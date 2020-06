Einigung bei EU-Sammelklage: Gut ausblanciert

Osnabrück. Nach einer vorläufigen Einigung zwischen Europaparlament und den EU-Staaten wird in allen 27 Staaten die Möglichkeit einer Sammelklage eingeführt. Eine Einigung, die die Verbraucherrechte stärkt und die Interessen von Unternehmen berücksichtigt. Ein Kommentar.

Aliquid est dolorem qui numquam laboriosam. Laudantium error et ab perferendis adipisci nihil rem corrupti. Ducimus placeat quaerat maiores delectus dolores nesciunt repellat. Temporibus molestias aperiam quia quibusdam adipisci. Minus unde aut illo accusantium inventore ullam nemo. Quae praesentium et iusto sapiente eveniet alias. Sed harum corrupti quos ducimus impedit illo. Et ratione maiores quis consequatur fuga impedit sunt.