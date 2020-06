Outdoor-Touren werden in Zeiten von Corona immer beliebter. Eine Expertin gibt hier hilfreiche Tipps.

Erika Dürr/dpa

Poing. Ob in Wanderschuhen oder auf dem Fahrradsattel: Aktivurlaub boomt. Wer dann noch unterwegs sein Zelt aufschlägt, kommt der Natur so richtig nahe. Doch wie geht man solche Draußen-Trips an?