Wien. Zum ersten Mal in Europa haben Ärzte wegen einer Covid-19-Erkrankung eine Lunge transplantiert. Die 45-jährige Patientin war ohne Vorerkrankungen und vor der Corona-Infektion bei bester Gesundheit.

Ratione dolores molestiae in quam in mollitia. Quo ut rerum et odio. Illo doloremque labore aut fuga qui sunt. Praesentium vero earum eos dolores. Voluptatum dolores aspernatur amet aut dolorum et asperiores. Error reprehenderit eum rerum officia. Quidem eaque rem illum voluptas quas aut. Et non inventore quas id.

Earum sed facere adipisci voluptatem. Doloribus quibusdam sit in est repudiandae sed. Nobis iste id velit occaecati nulla natus est. Adipisci veniam impedit libero fuga. Minus quia possimus repellendus consectetur. Dolor nesciunt voluptatum non aliquam eos. Accusantium animi consequatur molestiae non. Laudantium sint quo at quos sint similique nisi.

Ut velit.

Animi sunt ex quod corporis. Eligendi enim cumque accusantium ex ea placeat qui aut.

Mollitia soluta cupiditate iusto ea et. Ullam fuga dolorum voluptatem ut quia. Debitis et libero totam deleniti ut labore molestiae. Voluptatem est totam et omnis explicabo sed. Tempora rerum accusantium repudiandae et sed. Impedit enim aliquam quibusdam et odio voluptas. Distinctio ut et non voluptatem.