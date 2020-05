Victoria Dietrich und Evgeniya Polo sind die Gründerinnen der Plattform Emmora. Im Podcast "ende gut." besprechen sie alle Themen rund ums Lebensende

Oliver Vonberg

Hamburg. In Tibet werden Leichen den Geiern “zur Überführung ins Bardo” überlassen, in Mexiko ein rauschendes Fest gefeiert, um den Toten zu Gedenken: Abschiedsrituale sind so vielfältig wie die Menschheit selbst. Darum geht es in dieser Episode des Podcasts “ende gut.”