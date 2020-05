Kochbuchautor Attila Hildmann wird bei einer Demonstration vor dem Reichstagsgebäude von Polizisten abgeführt. Unter den Demonstranten sind viele aus der Szene der Verschwörungstheoretiker und der Reichsbürger.

Christophe Gateau/dpa

Osnabrück/Bad Homburg. Unter anderem Sänger Xavier Naidoo und Koch Attila Hildmann fallen in Corona-Zeiten mit Verschwörungstheorien auf. Ein Experte erklärt, was wirklich dahinter steckt – in unserem Podcast "Coronaland".