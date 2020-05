Kommunikationsexpertin: So erkläre ich Kindern, was sterben heißt CC-Editor öffnen

Evgeniya Polo und Victoria Dietrich (v.l.) sind die Gründerinnen der Plattform Emmora. Im Podcast "ende gut." besprechen sie vielfältige Themen rund ums Lebensende.

Oliver Vonberg

Hamburg. Kinder sollten wissen, was sterben bedeutet, bevor sie mit einem Todesfall konfrontiert werden. Doch wie gehen Eltern dieses Thema behutsam an? Darum geht es in dieser Folge unseres Podcasts “ende gut.”