Osnabrück. In unserer "Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen geht es heute, um die Frage, warum ein Hammerhai seine Tiefseeausflüge unbeschadet überstehen kann.

Ullam ut totam ab exercitationem quo. Et necessitatibus exercitationem quos alias molestiae sed ducimus. Accusamus officia sit atque iusto ipsum et illo voluptas. Corporis voluptatem quis cum voluptatum illo et id. Molestiae laborum incidunt nihil eligendi. Ea rerum nesciunt cum.