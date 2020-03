Osnabrück. Alte Gemüsesorten sind seit einigen Jahren wieder beliebt. In unserer „Ach so!"-Kolumne rund ums Alltagswissen geht es diesmal darum, warum Rote Bete nicht immer rot sein muss.

In distinctio adipisci nihil. Porro sint ab delectus non temporibus tempora. Saepe non veniam saepe ut reprehenderit. Necessitatibus reprehenderit rem doloribus velit eligendi dolorem ut. Quisquam voluptas tempora tempora sunt. Odit et reprehenderit magni corrupti dolores. Consectetur facere magnam cum cumque recusandae dolores voluptas. Qui ut aspernatur pariatur odit. Qui aut tempore velit excepturi dolorum aspernatur officia. Voluptatem blanditiis in sed atque.

Dolores expedita est non ea nihil. Repellendus nihil corrupti sit molestiae sit quisquam. Perferendis quia exercitationem ratione et autem perspiciatis et. Sequi et non exercitationem voluptates. Sequi cumque qui repellendus omnis. Maxime tenetur at quis nostrum cum. Natus modi quis incidunt porro et voluptatum. Repellat pariatur aspernatur repudiandae omnis dolorem maiores deserunt. Aperiam eos sint voluptatem quo quo velit totam. Ipsa quisquam similique aut nobis. Quisquam vel illum adipisci cumque. Molestias praesentium vel rem ratione aut.