In ihrem Podcast "ende gut." sprechen die Moderatorinnen Evgeniya Polo und Victoria Dietrich (v.l.) über alles, was rund um das Lebensende auf uns zukommt." Foto: Oliver Vonberg

Hamburg. Im neuen Podcast “ende gut.” geht es um alles, was rund um das Lebensende auf uns zukommt. Mitten in der Coronavirus-Krise widmet sich die erste Folge dem Thema, was die Angst vor dieser Krankheit mit uns Menschen macht – und was gilt es jetzt, bei Bestattungen zu beachten?