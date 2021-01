Zum Nachmachen: So sieht ein gesunder Ernährungsplan aus

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung hilft dabei, den Körper mit den Nährstoffen zu versorgen, die er braucht.

dpa/Christin Klose

Berlin. Gesunde Ernährung in Corona-Zeiten ist nicht so einfach. Wie viel und was Sie zu sich nehmen dürfen und sollten, zeigen Experten mit einem Tagesplan.

Zwischen Arbeit, Haushalt und Familie bleibt wenig Zeit für einen gesunden Essensplan. Experten zeigen, was unbedingt dazu gehört und was Sie besser weglassen sollten.Warum ist eine ausgewogene Ernährung wichtig?Sie hilft dabei, den Körper