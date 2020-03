Im Podcast "Coronland – Zwischen Krise und Perspektive" geht es um die Auswirkungen, die das neuartige Coronavirus auf Menschen, Gesellschaft und Wirtschaft hat. Foto: Tinett Kähler

Osnabrück. An diesem Freitag startet der neue Podcast "Coronaland – Zwischen Krise und Perspektive". In der ersten Folge sprechen zwei Psychologen darüber, was eingeschränkte Freiheit mit Menschen macht – und wie man trotzdem positiv bleiben kann.