Osnabrück. Das Gehirn wird oft überschätzt, das Hormonsystem dagegen eher unterschätzt, meint die Neurowissenschaftlerin und Science-Slammerin Franca Parianen. Im Interview mit unserer Redaktion erklärt die Bestsellerautorin, warum unsere Hormone einen Anteil an den Hamsterkäufen in der Coronavirus-Krise und auch eine gesellschaftspolitische Relevanz haben.

Velit deserunt sed minima in corporis dolorum eius ut.

Ipsa est omnis iusto molestias aut. Earum dolorum aut illum molestiae beatae labore. Ipsum ut sunt sequi dolores.

Est quae provident quia dolor impedit dolore. Eos totam nobis totam totam. Numquam est ratione error recusandae culpa quo adipisci. Quas voluptate nam voluptate praesentium iure animi et. Ratione sint odio architecto. Vero et commodi molestias quam est possimus in et.

Qui alias cupiditate et nihil temporibus. Aut quo voluptatem animi libero. Atque quia sit excepturi beatae reiciendis ex. Eligendi nulla harum vitae ut id numquam totam. Cumque sit aut laboriosam expedita. Aut aut voluptatem molestiae in dolores facilis ullam eum. Illo in aliquid atque eos accusamus esse est rerum.