Osnabrück. Es gibt viele Fragen, die Menschen zum Coronavirus und der Gefahr einer Infizierung haben. Beantwortet werden sie bei der NOZ-Telefonaktion am Donnerstag, 5. März: Vier Experten – drei Ärzte und ein Arbeitsrechtler – geben von 16 bis 17 Uhr Auskunft und Rat.

Hilft ein Desinfektionsmittel wirklich gegen das Coronavirus? Habe ich mich mit Corona infiziert oder doch mit einer „normalen“ Grippe? Was sage ich meinem Arbeitgeber, wenn die Schule meines Kindes geschlossen wird? Diese und andere Fragen können Sie den vier Experten bei der Telefonaktion unserer Redaktion am Donnerstag, 5. März 2020, stellen.

Bitte wählen Sie direkt die Durchwahl des Ansprechpartners, an den Sie Fragen haben. Die Leitungen sind eine Stunde lang freigeschaltet, von 16 bis 17 Uhr.

Der schnelle Draht zu den Experten Vier Experten stehen am Donnerstag, 5. März, von 16 bis 17 Uhr bei unserer Telefonaktion Rede und Antwort. Bitte wählen Sie direkt die Durchwahl des Gesprächspartners, den Sie befragen möchten:

Dr. Gerhard Bojara, Leiter Gesundheitsdienst für Landkreis und Stadt Osnabrück: Infektionsepidemologe Dr. Reinold Gross, Chefarzt Marienhospital Osnabrück: 0541/ 310 471

Dr. Reinold Gross, Chefarzt Marienhospital Osnabrück: Bernd Gruber, Hygienemanager Marienhospital Osnabrück: 0541/ 310 472

Marienhospital Osnabrück: Timm Laue-Ogal, Fachanwalt für Medizin- und Arbeitsrecht: Durchwahl: 0541/ 310 473

Der Amtsarzt: Dr. Gerhard Bojara

Dr. Gerhard Bojara ist seit 2005 als Amtsarzt Leiter des gemeinsamen Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt Osnabrück. Der gebürtige Osnabrücker studierte Humanmedizin in Göttingen und Bochum und machte 1998 seinen Facharzt für Innere Medizin. Seit 2001 ist er für das Gesundheitsamt der Stadt Osnabrück tätig und dort Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen. Nach der Fusion der Gesundheitsdienste von Stadt und Landkreis Osnabrück hat Bojara dessen Leitung übernommen.

Zu den Aufgaben des Gesundheitsdienstes gehört unter anderen die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten – im Falle wie der nun aufgetretenen Corona-Epidemie kann der Dienst Menschen, die sich womöglich mit dem Virus infiziert haben, in Quarantäne schicken. Zudem berät der Gesundheitsdienst die niedergelassenen Ärzte und nimmt deren Meldungen möglicher Infektionsfälle entgegen. Sie haben Fragen zu den Aufgaben des Gesundheitsdienstes in Sachen Coronavirus? Bei unserer Telefonaktion erreichen Sie Dr. Bojara unter 0541/310 470.

Der Infektionsepidemologe: Chefarzt Dr. Reinhold Gross

Chefarzt Dr. Reinold Gross leitet gemeinsam mit Dr. Michael Erren das Institut für Laboratoriumsmedizin der Niels-Stensen-Kliniken in Osnabrück. Die chefärztliche Doppelspitze soll den hohen Stellenwert der Krankenhaushygiene unterstreichen. Das Institut für Laboratoriumsmedizin versorgt mit modernen Analysegeräten alle Einrichtungen des Krankenhausverbundes und weitere Kliniken und Praxen in der Region.

Reinold Gross ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Er ist außerdem Mitherausgeber eines Infektionsschutz-Handbuches für Arbeits- und Umweltmediziner. Die Durchwahl von Dr. Gross bei der Telefonaktion: 0541/310 471.

Der Hygienemanager: Bernd Gruber

Bernd Gruber ist Hygienemanager der Niels-Stensen-Kliniken und in dieser Eigenschaft Teil des Instituts für Laboratoriumsmedizin. Der Gesundheits- und Fachkrankenpfleger berät und betreut alle pflegerischen und ärztlichen Bereiche in Fragen der Hygiene und Infektionsprävention.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern der verschiedenen Abteilungen erarbeitet er Hygienestandards, kontrolliert deren Umsetzung und bringt sie entsprechend der aktuellen Anforderungen laufend auf den neusten Stand der Wissenschaft. Sie wollen wissen, was bei der Hygiene zu beachten ist? Fragen Sie Bernd Gruber unter 0541/310 472.

Der Fachanwalt für Arbeitsrecht: Timm Laue-Ogal

Timm Laue-Ogal ist Fachanwalt für Medizin- und Arbeitsrecht. Seit 2002 ist er als Rechtsanwalt zugelassen, seit 2008 ist er im Anwältehaus Osnabrück tätig. „Ein Anwalt muss bei seiner Beratung einschätzen können, wie die Gegenseite tickt“, betont Laue-Ogal. Deshalb vertritt er im Arbeitsrecht sowohl Firmen als auch Mitarbeiter und im Medizinrecht sowohl Ärzte als auch Patienten. Fragen zum Arbeitsrecht beantwortet Timm Laue-Ogal unter 0541/310 473.

Expertengespräch im Livestream

Wer an der Telefonaktion nicht teilnehmen kann oder nicht durchkommt, kann sich auch per Video informieren: Am Donnerstag, 5. März, stehen ab 17.30 Uhr zwei der Experten in einem Livestream unserem Moderator Stefan Alberti Rede und Antwort: Bernd Gruber ist als Hygienemanager Fachmann für Fragen zum Schutz vor Infektionen; Fachanwalt Timm Laue-Ogal kann Infos geben, wie man sich als Arbeitnehmer etwa im Falle einer Quarantäne verhalten soll. Das Expertengespräch wird am 5. März ab 17.30 Uhr live auf noz.de gestreamt, ist aber auch danach noch abrufbar.